حماس: لم نتلق ردًا من الوسطاء حتى الآن بشأن صفقة الأسرى

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إنه لم تتلق ردًا حتى الآن من الوسطاء، بشأن أي جديد بشأن المفاوضات الجارية بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت حركة حماس، في بيانها، إن سلطات الاحتلال تستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقًا عن وضع شروط مسبقة من أجل إتمام صفقة الأسرى، وكانت السماح باستكمال أهداف الحرب في غزة وتدمير قدرات حركة حماس العسكرية، وإعادة الأسرى.

وعاد وفد المفاوضات الإسرائيلي، من الدوحة في وقت سابق اليوم إلى إسرائيل من أجل التشاور.

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