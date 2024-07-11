الدفاع المدني بغزة يعلن حي الشجاعية منطقة منكوبة

(وكالات)

قالت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن حي الشجاعية أصبح منطقة منكوبة غير قابلة للحياة بسبب العدوان والعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت ملامح الحياة داخل المنطقة.

وصرح الدفاع المدني بغزة، أن قوات الاحتلال تمنع داخل طواقمه إلى حي الشجاعية لتلبية استغاثة المحاصرين وانتشال الشهداء، مضيفًا أن قوات الاحتلال قامت بتدمير أكثر من 85% من مباني حي الشجاعية التي باتت غير قابلة للسكن.

وأفاد الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال تستهدف أطقمه والعاملين به أثناء أداء مهامهم، مضيفًا أن طواقمه باتت غير قادرة على التعامل مع الاستهدافات المتعددة في وقت واحد للعاملين لديه.

وقال الدفاع المددني، إن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين أكثر من 60 شهيدا حتى الآن من تحت الأنقاض، مضيفًا أن العشرات لا يزالون تحت الأنقاض في الشجاعية.



وكشف بيان الدفاع المدني، عن استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين من حي الشجاعية بعد إعطائهم الأمان للخروج، وذلك بحسب شهادات الناجين، مضيفًا أن قوات الاحتلال استهدفت عيادة الطبية كانت تقدم الخدمات الصحية لأكثر من 60 ألف فلسطيني في الشجاعية.

وأفاد الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عمليتها العسكرية بحي تل الهوى لليوم الخامس على التوالي، والذي دمرت جميع مناحي الحياة فيه.

وتشير التقديرات الأولية، بحسب الدفاع المدني لاستشهاد أكثر 50 فلسطينيًا في تل الهوى بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أنه يصلهم كثير من المناشدات من تل الهوى حيث توجد قوات الاحتلال.



وحذر الدفاع المدني من انتشار الأوبئة في قطاع غزة، بسبب الجثامين المتواجدة تحت الأنقاض دون أن يتم تحليلها.