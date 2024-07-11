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وزير الدفاع الإسرائيلي: وصول ذخيرة أمريكية مهمة إلى إسرائيل خلال أيام

03:34 م الخميس 11 يوليو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، قوله إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك مسألة التقدم الذي تم إحرازه بشأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وقال جالانت، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي إيصال ذخائر مهمة إلى إسرائيل، مضيفًا أنه سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، وصول وفد المفاوضات الإسرائيلي، إلى قطاع غزة عقب جولته في الدوحة من أجل مناقشة مسألة إعادة الأسرى مع الوسطاء وحركة حماس.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل غزة
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