آلاف اللاجئين الأوكرانيين ببولندا يسجلون أسماءهم للانضمام لفرقة متطوعين مقترحة

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في واشنطن يوم الأربعاء، إن آلاف المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في بولندا سجلوا أسماءهم من أجل الانضمام إلى فرقة متطوعين مقترحة.

وعلى هامش انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال سيكورسكي: "إن الكثير منهم يرغبون بالفعل في الخدمة وإحداث فرق لأبناء الوطن على خط المواجهة، ولكنهم يقولون: "إننا لا نريد أن يتم إرسالنا إلى المعركة بدون تلقي التدريب المناسب والحصول على المعدات اللازمة".

ومن جانبه، قال سيكورسكي إن بولندا، التي استضافت نحو مليون لاجئ أوكراني منذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل في شباط/فبراير من عام 2022، ستقوم بتدريب متطوعيها وتجهيزهم قبل إرسالهم ونشرهم في أوكرانيا.

ومن الممكن أن يقدم لواء المتطوعين فوائد كبيرة للجيش الأوكراني، الذي يسعى جاهدا لحشد العدد الكافي من المجندين لتعزيز قواته المنهكة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.