الصين تطالب الناتو بـ"التوقف عن التحريض على المواجهة"

بكين - (ا ف ب)

نددت الصين الخميس بالبيان الصادر عن قادة حلف شمال الأطلسي، في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، معربة عن "استيائها الشديد" ومعتبرة إياه "مشبعا بعلقية الحرب الباردة وبخطاب عدائي مليء بالافتراءات"، كما طالبت بـ"التوقف عن التحريض على المواجهة". وكان قادة دول الحلف قد أبدوا "قلقهم العميق" حيال تقديم الصين مساعدة لروسيا في غزوها لأوكرانيا.

في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، طالبت بكين الخميس حلف شمال الأطلسي بالتوقف عن "التحريض على المواجهة". وكان قادة الدول الأعضاء في الحلف قد أبدوا "قلقهم العميق" بشأن تقديم الصين مساعدة لروسيا في غزوها لأوكرانيا.

وعقد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويناقشون المساعدة التي تقدّمها الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مع شركائها في آسيا والمحيط الهادئ. وأظهر التحالف الذي يضم 32 بلدا في القمة تصميمه على التصدي لروسيا ودعمه الثابت لكييف.

والأربعاء، تعهّد قادة دول الحلف خلال القمة منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل "خلال العام المقبل" لمساعدتها في القتال ضد روسيا.

"التوقف عن تضخيم ما يسمى تهديدا صينيا"

وردت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان "يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتوقف عن تضخيم ما يسمّى تهديدا صينيا، وأن يتوقف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم".

وأضافت البعثة في البيان "لم نقدم أبدا أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع ونحن نمارس رقابة صارمة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات المدنية المسيرة".

وإذ أعربت الصين في بيانها عن "استيائها الشديد"، ندّدت بالبيان الصادر عن قادة الحلف و"المشبع بعقلية جديرة بالحرب الباردة وبخطاب عدائي" و"المليء بافتراءات".

وأضاف البيان للبعثة الصينية "الأزمة الأوكرانية مستمرة منذ فترة طويلة. من يصبّ الزيت على النار؟ من يؤجّج النيران؟ من يحاول الاستفادة منها؟ الجواب واضح للجميع"، ولم تسمّ بكين الجهة التي تتهمها، لكنّها تقصد على الأرجح الغرب وبخاصة الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.