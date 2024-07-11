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BBC

مع مرور 29 عامًا على وقوعها.. الرئيس التركي: مجازر سربرنيتسا تتكرر اليوم في قطاع غزة

03:14 م الخميس 11 يوليو 2024

رجب طيب أردوغان

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(وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن ما جرى من مجازر في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك قبل 29 عاما تتكرر اليوم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أردوغان، أنه مع مقاربة أعداد الشهداء في قطاع غزة على 40 ألفًا، يجب محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم في الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و345 شخصًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي مجازر سربرنيتسا قطاع غزة
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