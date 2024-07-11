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التحقيق مع مسؤول إسرائيلي كبير بتهمة توزيع تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني

02:59 م الخميس 11 يوليو 2024

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(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه يتم التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، عقب الكشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح على المستوطنين بشكل غير قانوني.

وكان بن جفير وهو وزير يميني متطرف، قد طالب المستوطنين سابقًا بحمل السلاح لحماية أنفسهم إضافة للتشجيع على شن اعتداءات بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.

وازدات هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر، حيث قام المستوطنون المتطرفون بالهجوم على منازل الفلسطينيين في الضفة وإحراقها وإحراق سياراتهم ومحلاتهم إضافة إلى الاعتداء عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الأسلحة.

وحذرت عدد من الدول والجهات الفاعلة من تصاعد خطر المستوطنين في الضفة إزاء تكرر هجماتهم على الفلسطينيين.

إسرائيل أسلحة إيتمار بن جفير
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