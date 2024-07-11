إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الخدمة العامة ابتداءً من اليوم الخميس.

وقال المكتب ، في بيان اليوم أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" ، إن "إعادة تشغيل المستشفيين يأتي بعد أن أخرجهما الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، في إطار خطة الاحتلال تدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة".

وثمن المكتب "الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لخدمة شعبنا الفلسطيني العظيم، فكل التحية للطواقم الطبية والحكومية والأهلية والخيرية والتطوعية على جهودهم المتواصلة".