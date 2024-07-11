إعلان

BBC

استطلاع رأي: 67% من الأمريكيين يرغبون بتنحي بايدن عن انتخابات الرئاسة

02:02 م الخميس 11 يوليه 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال استطلاع رأي لمركز أبحاث "إيبسوس" البريطاني، اليوم الخميس، إن 67 % من الأمريكيين يرغبون في تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الرئاسة.

وأوضح استطلاع الرأي، أن من بين إجمالي المصوتين لصالح تنحي بايدن عن سباق الرئاسة يوجد مؤيدون له.

وأضاف استطلاع مركز الأبحاث البريطاني، أن 85٪ من المستجوبين يقولون إن بايدن كبير في السن للترشح لولاية ثانية.

ويواجه الرئيس الأمريكي صاحب الـ81 عامًا انتقادات كثيرة منذ المناظرة الأخيرة التي جمعته مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب، والتي بدا فيها أنه يعاني من مشاكل إدراكية، حيث طالب عدد من المسؤولين بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بينهم مسؤولون من الحزب الديموقراطي نفسه.

جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية تنحي بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا: لن نشارك في أي قمة سلام ثانية قد تعقد بشأن الصراع في أوكرانيا

إعلان

إعلان

* 48 ساعة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
* كسر الخواطر.. مقدمة حفلة تخرج آداب قنا لخريجة: "ميشرفنيش أقدمك"- فيديو