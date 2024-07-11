استطلاع رأي: 67% من الأمريكيين يرغبون بتنحي بايدن عن انتخابات الرئاسة

(وكالات)

قال استطلاع رأي لمركز أبحاث "إيبسوس" البريطاني، اليوم الخميس، إن 67 % من الأمريكيين يرغبون في تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الرئاسة.

وأوضح استطلاع الرأي، أن من بين إجمالي المصوتين لصالح تنحي بايدن عن سباق الرئاسة يوجد مؤيدون له.

وأضاف استطلاع مركز الأبحاث البريطاني، أن 85٪ من المستجوبين يقولون إن بايدن كبير في السن للترشح لولاية ثانية.

ويواجه الرئيس الأمريكي صاحب الـ81 عامًا انتقادات كثيرة منذ المناظرة الأخيرة التي جمعته مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب، والتي بدا فيها أنه يعاني من مشاكل إدراكية، حيث طالب عدد من المسؤولين بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بينهم مسؤولون من الحزب الديموقراطي نفسه.