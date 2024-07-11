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الكرملين يتعهد بإجراءات فعالة للرد على القرارات الأخيرة للناتو

01:38 م الخميس 11 يوليه 2024

الكرملين

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(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، إن القرارات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ستتطلب اتخاذ خطوات فعالة من جانب روسيا لمواجهة الحلف.

وأضاف الكرملين في بيانه، أن حلف الناتو بات متورط ومشارك بشكل كامل في الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، هددت روسيا بالرد عسكريًا، على نشر الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى في ألمانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن قرار الولايات المتحدة وألمانيا بنشر الصواريخ جاء بهدف الإضرار وتهديد الأمن والسلام الروسي.

الكرملين حلف شمال الأطلسي روسيا
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