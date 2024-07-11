لتأكيد استمرار دعم حماس.. الرئيس الإيراني الجديد يبعث برسالة إلى هنية

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أرسل رسالة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أكد فيها على استمرار إيران في سياستها المتمثلة في نصرة الشعب والقضية الفلسطينية.

وجاء في نص رسالة الرئيس الإيراني الجديد "إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال واجبا إنسانيا وتكليفًا إسلاميًا".

وأكد بزشكيان، على استمرار طهران في دعمها الكامل للشعب الفلسطيني لحين تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه "المسلوبة".

وتم الإعلان عن فوز الرئيس الإصلاحي السبت الماضي، ضمن جولة الإعادة مع منافسه المحافظ سعيد جليلي.