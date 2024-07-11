بعد 12 عامًا من الانقطاع.. استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والسعودية

وكالات

في حدث هو الأول منذ 12 عاما، هبطت طائرة ركاب سورية أقلعت من مطار دمشق الدولي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكانت العلاقات انقطعت بين الرياض ودمشق في عام 2012، في أعقاب أعمال القمع التي طالت المتظاهرين ضد حكومة الرئيس بشار الأسد بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وأعادت غالبية الدول العربية، علاقاتها مع سوريا، كما قبلتها جامعة الدول العربية العام الماضي.

من جانبه، قال السفير السوري لدى السعودية أيمن سوسان، إن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين خطوة إيجابية لتنمية العلاقات مع الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سونا".