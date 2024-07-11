مباراة جولف.. ترامب يصعّد سخريته من بايدن: أعطيك فرصة ثانية

كتب- محمود الطوخي

في حلقة جديدة من سلسلة مواجهات الانتخابات الرئاسية الأكثر جدلية في تاريخ الولايات المتحدة، كشف المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن تحدٍ جديد لنظيره الديمقراطي الرئيس جو بايدن، مقابل جائزة بقيمة مليون دولار، وفق ما نشره موقع "ستاف".

وكشف ترامب عن تحدّيه الغريب، أمام حشد كبير من أنصاره خلال تجمع انتخابي في فلوريدا، وقال: "وأنا كذلك أتحدى بايدن المحتال، على لعب مباراة جولف من 18 حفرة على ملعب (دورال بلو مونستر)، وستكون تلك المباراة من بين أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في التاريخ".

وأكد ترامب أنه سيعطي بايدن ميزة الأفضلية خلال المباراة، موضحا أنه سيعطي بايدن "10 ضربات إضافية لكل جانب.. ذلك يعني 20 ضربة، وفي حال فوزه، سأعطي أي جمعية خيرية يحددها مليون دولار.. وأؤكد لكم أنه لن يقبل التحدي".

من جهته، سعى المتحدث باسم بايدن، جيمس سينجر، إلى إعادة التركيز على القضايا السياسية، قائلا: "نتحدى ترامب لتوفير وظائف الذي خسر 3 ملايين، نتحداه بالوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه انحنى له، نتحداه بأن يتبع القانون الذي يخالفه، نتحداه لعدم تدمير أمريكا بمشروه 2025 الخاص به".

وتابع سينجر: "الرئيس (بايدن) ليس لديه وقت لحماقات ترامب الغريبة، فهو منشغل بقيادة الولايات المتحدة وحماية العالم الحر.. ترامب مدان ومحتال وكاذب لا يأبه سوى لنفسه".

وجاءت دعوة ترامب "الغريبة"، بعد أن تناول هو وبايدن الحديث حول مهارتهما في ممارسة لعبة "الجولف" خلال المناظرة الرئاسية التي جمعتهما نهاية الشهر الماضي.

وفي معرض رده على سؤال بشأن أعمارهم، خلال المناظرة التاريخية ضمن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلن ترامب تحديه الرئيس الأمريكي بايدن على لعب مباراة "جولف".

ويأتي التحدي الغريب، بعد أن كشفت استطلاعات رأي عن مخاوف بشأن أعمار المرشحين الأبرز في السباق الرئاسي، إذ يتجاوز بايدن 80 عاما، فيما يبلغ ترامب 78 عاما.

وخلال المناظرة الأخيرة، تطرق المرشحان إلى الحديث عن مهاراتهما في لعبة "الجولف" ردًا على أسئلة بشأن أعمارهما، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب، إنه يشعر بأنه في حالة جيدة تسمح له بممارسة اللعبة.

وأوضح ترامب أنه حصد بطولتين في الآونة الأخير، مضيفا "لتحقيق ذلك، يجب أن تكون ذكيا للغاية، وعليك أن تكون قادرا على ضرب الكرة لمسافة بعيدة".

وأشار ترامب متهكما إلى أن بايدن لا يمكنه ممارسة اللعبة قائلا: "لا يمكنه ضرب الكرة لمسافة 50 ياردة".

من جانبه، رد المرشح الديمقراطي بايدن خلال المناظرة، بأنه سيكون سعيدا لمواجهة ترامب في مباراة تبرز المهارات في اللعبة، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتوجّه بايدن بالحديث إلى ترامب قائلا: "أخبرتك مسبقا أنني سعيد بممارسة الجولف.. إذا كانت حقيبتك الخاصة (حقيبة أدوات الجولف) بحوزتك الآن.. هل تظن أن بإمكانك اللعب الآن؟"

وفيما يخص مسألة العمر، أوضح بايدن أنه دائما ما واجه انتقادات حينما كان الأصغر بمجلس الشيوخ، قائلا: "حاليا أنا الأكبر سنا، وترامب أصغر مني بثلاث سنوات فقط، لكنه لم يحقق ما حققته في إدارتي".

وكانت تلك المناظرة الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، التي تجمع بين رئيس سابق وحالي لا يزال في منصبه، بحسب "سي إن إن".

كما أنها المناظرة الأولى التي تُعقد دون حضور جمهور، إذ استغرقت قرابة 90 دقيقة.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب استغرق 40 دقيقة و12 ثانية من وقت المناظرة، في حين استغرق بايدن حوالي 35 دقيقة و41 ثانية.