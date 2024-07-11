مسؤول فلسطيني : إسرائيل تسقف صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتهويده

رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني بإقدام القوات الإسرائيلية ،اليوم الخميس، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي قوله إن "الاحتلال استغل فترة الحرب وأقدم على إغلاق منطقة الصحن وسقفه بألواح صاجية، في محاولة لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي"، معتبرا أن "هذا العمل اعتداء سافر بحق قدسية ومكانة الحرم".

وأضاف أن "هذا الاعتداء خطير، وشكلت الأوقاف غرفة عمليات مع المحافظة والمؤسسات المدينة للخروج بتوصيات حول هذ الاعتداء السافر".