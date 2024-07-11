بينهم أسرى سابقين.. قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من مدن الضفة

(وكالات)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات على مدن الضفة اعتقلت 15 فلسطينيا من من مدن الضفة الغربية بينهم سيدة وأسرى سابقون.

وأفاد نادي الأسير في بيانه، أن السيدة التي تم اعتقالها، تُدعى دنيا داود وتم اعتقالها سابقًا أكثر من 10 مرات كأسيرة.





وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وطوباس وقلقيلية.

وقامت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية، منذ بدء الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى 9 آلاف و625 فلسطينيًا جري اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية.