إعلان

BBC

"في محاولة لتهويده".. الأوقاف الفلسطينية: قوات الاحتلال قامت ببناء سقف للحرم الإبراهيمي بالخليل

12:12 م الخميس 11 يوليه 2024

وزارة الأوقاف الفلسطينية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت ببناء سقف لصحن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وصرح مدير أوقاف مدينة الخليل غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال استغلت الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 9 أشهر، وقامت بإغلاق منطقة صحن الحرم الإبراهيمي وسقفه بألواح في محاولة لتغيير معالمه وتهويد المكان.

وكان إدارة المسجد الإبراهيمي قد حذرت في وقت سابق، أن قوات الاحتلال تعمل منذ مدة على عزل الحرم من خلال إقامة الحواجز العسكرية، ومنع دخول المصلين في أوقات كثيرة.

الأوقاف الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن يصف المملكة المتحدة بـ"العقدة" التي تربط القارتين سويًا عبر الأطلسي

إعلان

إعلان

* 48 ساعة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
* كسر الخواطر.. مقدمة حفلة تخرج آداب قنا لخريجة: "ميشرفنيش أقدمك"- فيديو