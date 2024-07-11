"في محاولة لتهويده".. الأوقاف الفلسطينية: قوات الاحتلال قامت ببناء سقف للحرم الإبراهيمي بالخليل

(وكالات)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت ببناء سقف لصحن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وصرح مدير أوقاف مدينة الخليل غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال استغلت الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 9 أشهر، وقامت بإغلاق منطقة صحن الحرم الإبراهيمي وسقفه بألواح في محاولة لتغيير معالمه وتهويد المكان.

وكان إدارة المسجد الإبراهيمي قد حذرت في وقت سابق، أن قوات الاحتلال تعمل منذ مدة على عزل الحرم من خلال إقامة الحواجز العسكرية، ومنع دخول المصلين في أوقات كثيرة.