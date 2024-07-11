تعيين أول امرأة رئيسة لمحكمة لاهور العليا

لاهور - (د ب أ)

أصبحت القاضية عالية نيلوم أول امرأة تتولى منصب كبير القضاة في تاريخ محكمة لاهور العليا الممتد على مدى 142 عاما.

وأدت نيلوم اليمين أمام محافظ إقليم البنجاب، سليم حيدر خان، بحضور رئيسة وزراء البنجاب مريم نواز، بحسب موقع جيو نيوز الباكستاني.

وسوف تصبح نيلوم كبيرة القضاة الـ47 لمحكمة لاهور العليا منذ عام 1920 والـ54 في المجمل منذ 21 مارس 1882 عندما كانت هذه المؤسسة القضائية تسمى محكمة لاهور الرئيسية.

وفي أيار/مايو، كانت القاضية نيلوم ضمن هيئة المحكمة العليا التي كانت قد وجهت رئيس الوزراء السابق عمران خان بالانضمام للتحقيق في 121 قضية مسجلة ضده. وفي نيسان/أبريل 2024 كانت القاضية نيلوم بين أربعة من قضاة محكمة لاهور العليا الذين تلقوا خطابات مشبوهة .