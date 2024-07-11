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BBC

الخارجية الروسية: سنرد عسكريًا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى بألمانيا

11:38 ص الخميس 11 يوليو 2024

سيرجي ريابكوف

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة وألمانيا نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا.

وأكد ريابكوف أن روسيا سترد عسكريا على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وكشف بيان أمريكي ألماني مشترك، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت.

وأشار البيان الأمريكي الألماني، إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام 2026 على أن يصبح دائما مستقبلا.

وأوضح البيان أن الصواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ "إس إم 6" وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية قيد التطوير "هايبر سونيك".

يأتي البيان المشترك على هامش انعقاد قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.

سيرجي ريابكوف الخارجية الروسية صواريخ ألمانيا
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