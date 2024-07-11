عقب خروجه عن الخدمة.. إعادة تشغيل المستشفى المعمداني في غزة

(وكالات)

ًصرح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس، أنه سيتم إعادة تشغيل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الخدمة العامة، ابتداءً من اليوم، وذلك بعد أن أخرجهما الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة، "في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي وإخراج المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة".

وأفاد المكتب الإعلامي في بيانه، أن يثمن "الجهود الكبيرة والاستثنائية للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة ولم تتوقف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لخدمة شعبنا الفلسطيني العظيم".

وقدم المكتب الإعلامي، "التحية للطواقم الطبية والحكومية والأهلية والخيرية والتطوعية نظرًا لجهودهم المتواصلة".