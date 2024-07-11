إعلان

BBC

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة جالانت

10:51 ص الخميس 11 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو ومقربيه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني جانتس.

وذكرت أن نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة رئيس الحكومة الأسبق يائير لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه.

وكشفت أن نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ مايو رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.

بنيامين نتنياهو إسرائيل يوآف جالانت حزب بيني جانتس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عقب خروجه عن الخدمة.. إعادة تشغيل المستشفى المعمداني في غزة

إعلان

إعلان