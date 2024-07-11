الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة جالانت

وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو ومقربيه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني جانتس.

وذكرت أن نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة رئيس الحكومة الأسبق يائير لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه.

وكشفت أن نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ مايو رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.