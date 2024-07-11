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ردًا على بيان للناتو.. الصين: صاغته عقلية الحرب الباردة ومليء بالاستفزاز والكذب والتحريض

10:48 ص الخميس 11 يوليه 2024

الصين

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن بعثة الصين بالاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، إن بيان قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" صاغته عقلية الحرب الباردة، مشيرة إلى أن المحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزاز والكذب والتحريض.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج قال، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على دعم أوكرانيا لتسهيل انضمامها إلى الحلف، مشيرا إلى أن كييف تمتلك حق الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا والحلف يمدها بالسلاح لتقوم بهذا الدور.

وأوضح ستولتنبرج أن الحلف سيطلق مشروعا لتنسيق الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا، لافتا إلى أن الصين تزود روسيا بالمعالجات الألكترونية التي تستخدمها لتطوير أسلحتها.

وأكد الأمين العام للناتو، أن الحلف يعمل مع أوكرانيا لتحقيق الهدف المشترك بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

الصين الناتو الاتحاد الأوربي
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