السفير روسيا بواشنطن: نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى بألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي

موسكو - (د ب أ)

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا، تشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي وتزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي.

وقال أنتونوف، للصحفيين، "في الأساس، نحن نتحدث عن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا. هذا خطأ فادح من جانب واشنطن. إن مثل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار للغاية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار أنتونوف إلى أن الأمريكيين يزيدون من مخاطر سباق التسلح.

وأضاف أنتونوف "أود أن أؤكد أن تسامح روسيا مع الاستفزازات ضد أمن بلادنا ليس بلا حدود، ألا تدرك ألمانيا أن ظهور القدرات الصاروخية الأمريكية الضاربة على الأراضي الألمانية سيؤدي إلى أن تكون هذه المنشآت في مرمى النيران الروسية".

وفي وقت سابق، قال البنتاجون إن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026، نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير الأسلحة الموجودة بالفعل في أوروبا.