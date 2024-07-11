الصحة اللبنانية: 466 حالة وفاة و1904 إصابات جراء القصف الإسرائيلي

بيروت - (د ب أ)



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 466 حالة وفاة و1904 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى أول أمس الثلاثاء .

وقالت الوزارة ، في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية للحرب في جنوب لبنان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس إن 86% من الإصابات من الذكور، وأن 95% منهم من الجنسية اللبنانية ، مشيرة إلى أن 56% من الإصابات أعمارهم بين 25 إلى 44 عاما .

ولفتت إلى أن نوعية الإصابات توزعت إلى 43 % ناتجة عن صدمة، و33% عن انفجار، و16% عن تعرض كيمائي، كاشفة عن نزوح 96 ألفا و829 شخصا حتى يوم 27 يونيو الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.