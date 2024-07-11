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القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا طائرتين مسيرتين وزوق حوثي مسير بالبحر الأحمر

10:19 ص الخميس 11 يوليه 2024

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وكالات

قالت القيادة المركزية "السنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إنها دمرت طائرتين مسيرتين وزوق حوثي مسير في البحر الأحمر خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت "السنتكوم" في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مسيّر تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الأحمر".

وأشارت إلى أنه "تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المسيّر يمثلون تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

البحر الأحمر وزارة الدفاع الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية
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