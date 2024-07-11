الناتو: تم الاتفاق على دعم أوكرانيا لتسهيل انضمامها إلى الحلف

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على دعم أوكرانيا لتسهيل انضمامها إلى الحلف، مشيرا إلى أن كييف تمتلك حق الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا والحلف يمدها بالسلاح لتقوم بهذا الدور.

وأوضح ستولتنبرج أن الحلف سيطلق مشروعا لتنسيق الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا، لافتا إلى أن الصين تزود روسيا بالمعالجات الألكترونية التي تستخدمها لتطوير أسلحتها.

وأكد الأمين العام للناتو، أن الحلف يعمل مع أوكرانيا لتحقيق الهدف المشترك بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.