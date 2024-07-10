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BBC

حزب الله يعلن تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيّرات على شمال إسرائيل

11:43 م الأربعاء 10 يوليو 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أعلن حزب الله، استهداف مباني يتمركز فيها جنود ‏الاحتلال في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل بالأسلحة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة مجندة إسرائيلية في الجولان بعد قصف من حزب الله.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن مجندة أصيبت إثر إطلاق 3 مسيّرات من لبنان سقطت في الجولان.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي الجولان لبنان قطاع غزة
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