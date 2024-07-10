وفقا لشروط مصر.. إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح

وكالات

في ظل استمرار المفاوضات من أجل التوصل لإتمام صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس، كشفت قناة العربية/ الحدث نقلا عن مصادر لها، الأربعاء، أن هناك تفاهمات جديدة لإعادة فتح معبر رفح وفق الشروط المصرية.

وأوضحت المصادر، أن التفاهمات الجديدة لا تتضمن أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محيطه.

كما أضافت المصادر، أن هناك نقاط عالقة بشأن تحديد الجهات الفلسطينية التي ستتولى تشغيل معبر رفح.

كذلك أردفت أن هناك محاولات لفتح معبر رفح بنهاية يوليو، بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

ولفتت إلى أن إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح.

فيما أفادت أنه تم استبعاد فكرة أن تدير أطراف دولية معبر رفح.

يأتي ذلك وسط تسارع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والتوصل لهدنة في غزة بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

يذكر أن إسرائيل كانت سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في السابع من مايو الماضي، ما أوقف عمليات إدخال المساعدات، فيما طالبت مصر مراراً وتكراراً بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر البري الحيوي لغزة، وتسليم إدارته للفلسطينيين.