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الخارجية الروسية: موسكو تأمل في توقيع اتفاقية شراكة مع إيران قريبًا

09:09 م الأربعاء 10 يوليو 2024

أندريه رودينكو

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موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الأربعاء إن بلاده تتوقع توقيع معاهدة شراكة استراتيجية شاملة مع إيران في المستقبل القريب.

وتابع رودينكو "نحن نعمل بنشاط على توقيع اتفاقية أساسية جديدة مع إيران، والتي تغطي جميع مجالات التعاون... نأمل أن نتمكن قريبا من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الجهود المستمرة لمدة عامين لإعداد هذه الوثيقة الدولية المهمة".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إنه تم عقد العديد من القمم خلال الأعوام القليلة الماضية ونتيجة لذلك، "أصبحت إيران واحدة من أهم الشركاء والأصدقاء" لروسيا، وأضاف أن معاهدة الشراكة الشاملة الجديدة "تضع الأساس لعلاقات روسيا مع إيران لعقود عديدة قادمة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن طهران مستعدة لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع موسكو في أكتوبر في قمة بريكس في كازان.

أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي الخارجية الروسية اتفاقية شراكة روسيا مع إيران
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