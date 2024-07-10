"أبحث عن ابن نتنياهو".. قناص فلسطيني خلال استهداف جنود الاحتلال (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لأحد قنّاصيها خلال مراقبة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لاستهدافهم.

وقال المقاتل القسّام، إنه يبحث عن نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يائير"، موضحا "أبحث عن يائير ابن نتنياهو منذ مدة لأضع رصاصة في رأسه تفجر جمجمته.. لكن البحث يبدو دون جدوى مرة أخرى".

وأضاف القناص الفلسطيني: "بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ابنه إلى الجحيم، وأرسل هؤلاء الأغبياء إلى حتفهم.. لذا، هم يستحقون ذلك".

"أبحث عن يائير ابن نتنياهو"..



عــاجــل | كتائب القسام: رسالة من قناص قسامي، ومشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال في منطقة الصناعة داخل حي تل الهوى بمدينة غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/WOLAxj5RoP — رضوان الأخرس (@rdooan) July 10, 2024

وأطلق القناص الفلسطيني رصاصته صوب جندي إسرائيلي تمكن من الهرب بعد أن تدخلت قوات الدعم وألقت عددا من قنابل الدخان لحجب الرؤية عن القناص.