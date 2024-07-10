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"أبحث عن ابن نتنياهو".. قناص فلسطيني خلال استهداف جنود الاحتلال (فيديو)

09:00 م الأربعاء 10 يوليه 2024

قناص فلسطيني خلال استهداف جنود الاحتلال أرشيفية

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وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لأحد قنّاصيها خلال مراقبة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لاستهدافهم.

وقال المقاتل القسّام، إنه يبحث عن نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يائير"، موضحا "أبحث عن يائير ابن نتنياهو منذ مدة لأضع رصاصة في رأسه تفجر جمجمته.. لكن البحث يبدو دون جدوى مرة أخرى".

وأضاف القناص الفلسطيني: "بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ابنه إلى الجحيم، وأرسل هؤلاء الأغبياء إلى حتفهم.. لذا، هم يستحقون ذلك".

وأطلق القناص الفلسطيني رصاصته صوب جندي إسرائيلي تمكن من الهرب بعد أن تدخلت قوات الدعم وألقت عددا من قنابل الدخان لحجب الرؤية عن القناص.

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