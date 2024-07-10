إعلام عبري: استقالة رئيس المنطقة الجنوبية في الشاباك على خلفية أحداث 7 أكتوبر

استقالة رئيس المنطقة الجنوبية في الشاباك

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس المنطقة الجنوبية في الشاباك على خلفية أحداث 7 أكتوبر.

وقبل أيام، قالت قناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل 7 أكتوبر الماضي.

و"طوفان الأقصى" عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.