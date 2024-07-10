الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا أرشيفية

وكالات

كشف بيان أمريكي ألماني مشترك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت.

وأشار البيان الأمريكي الألماني، إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام 2026 على أن يصبح دائما مستقبلا.

وأوضح البيان أن الصواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ "إس إم 6" وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية قيد التطوير "هايبر سونيك".

يأتي البيان المشترك على هامش انعقاد قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.