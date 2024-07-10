إعلان

BBC

الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

07:54 م الأربعاء 10 يوليو 2024

نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

كشف بيان أمريكي ألماني مشترك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت.

وأشار البيان الأمريكي الألماني، إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام 2026 على أن يصبح دائما مستقبلا.

وأوضح البيان أن الصواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ "إس إم 6" وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية قيد التطوير "هايبر سونيك".

يأتي البيان المشترك على هامش انعقاد قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.

نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بيان أمريكي ألماني مشترك أمريكا نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا صواريخ إس إم 6
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إخلاء سفينة شحن بسبب الأمواج العالية قبالة ساحل جنوب أفريقيا

إعلان

إعلان

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد اعتمادها من وزير التعليم
مصدر بـ"الكهرباء": إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال
الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين في 4 مدن
بعد حديث مدبولي.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات؟