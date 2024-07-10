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الاحتلال يعلن مهاجمة بنية تحتية للجيش السوري في مرتفعات الجولان

07:49 م الأربعاء 10 يوليه 2024

مهاجمة بنية تحتية للجيش السوري أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه هاجم بنية تحتية مرتبطة بالجيش السوري في مرتفعات الجولان التي قال إنها تتعارض مع اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا عام 1974.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم الأهداف المرتبطة بالبنية التحتية العسكرية للجيش السوري بالدبابات والمدفعية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يعتبر الجيش السوري مسؤول عن كل شئ يحدث في أراضيه و"لن يسمح بأي محاولات لانتهاك اتفاق فصل القوات".

كان مصدر عسكري سوري قد صرح أمس الثلاثاء، بوقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي جوي استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس شرق البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مبنيين، على الأقل، أحدهما تابع لكتيبة للدفاع الجوي في شاطئ عرب الملك بمنطقة القلوع قرب مدينة بانياس، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يعتبر الثالث من نوعه لمدينة بانياس ومحيطها منذ مطلع العام الجاري.

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