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بمشاركة مصرية سعودية.. الأردن ينفذ انزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

07:42 م الأربعاء 10 يوليه 2024

الأردن ينفذ انزالات جوية لمساعدات

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عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في القطاع على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 115 إنزالا جويا و265 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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