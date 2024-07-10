باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان المسجلين بشكل قانوني لمدة عام آخر

إسلام أباد - (د ب أ)

مددت باكستان، اليوم الأربعاء، لعام آخر إقامة اللاجئين الأفغان الذين يقيمون في البلاد بشكل قانوني وسط حملة الطرد القسري المتواصلة للمهاجرين غير الشرعيين.

وكانت باكستان قد شرعت العام الماضي في تنفيذ حملة إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد المهاجرين غير الشرعيين، وغادر أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني منذ ذلك الحين باكستان إلى وطنهم الذي دمرته الحرب، حسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت إسلام آباد، في أوائل هذا العام، أنها ستطرد أيضا الأفغان المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لكن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف سمح الآن للاجئين الذين يتمتعون بوضع قانوني بالبقاء حتى نهاية يونيو 2025، استجابة لطلب من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لما ذكره بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من لقاء رئيس المفوضية مع شريف خلال زيارته لباكستان.

وكانت باكستان قد أعلنت عن حملة الطرد بعد تزايد في وتيرة الهجمات عبر الحدود التي يشنها متشددون إسلامويون يتردد أنهم يديرون عملياتهم من مخابئهم في أفغانستان.

وتضغط إسلام آباد على كابول لاتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة مختلفة عن نظيرتها الأفغانية.

لكن التقاعس الواضح من جانب السلطات الأفغانية أدى إلى تفاقم التوترات بين الجارتين اللتين يسود بينهما علاقات غير مستقرة.