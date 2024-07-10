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BBC

البحرية البريطانية: هجوم صاروخي على سفينة ترفع العلم الليبيري قرب اليمن

06:14 م الأربعاء 10 يوليه 2024

البحرية البريطانية هجوم صاروخي على سفينة ترفع العل

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وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغا عن هجوم صاروخي على سفينة ترفع العلم الليبيري قرب سواحل اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية ومساندة للاحتلال في البحر العربي وخليج عدن.

وأشار سريع إلى أن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة "ميرسك سينتوسا" الأمريكية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، كما استهدفت السفينة "مارثوبوليس" في البحر العربي بالطائرات المسيرة لانتهاك الشركة المالكة لقرار الحظر.

كذلك ذكر سريع أن الجماعة الموالية لإيران، استهدفت السفينة "إم إس سي باتناري" الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

البحرية البريطانية الحوثيين اليمن يحيى سريع إيران الطائرات المسيرة هجوم صاروخي على سفينة سواحل اليمن
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