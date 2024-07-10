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وزير الدفاع الأمريكي: لن ننجر للحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا لكننا سنواصل دعمها

06:04 م الأربعاء 10 يوليو 2024

وزير الدفاع لويد أوستن

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وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تنجر للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا لكنها ستواصل دعم كييف.

وقال أوستن إن كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وافقت على إنفاق 2% من ناتجها المحلي على العمليات الدفاعية، موضحا أن زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو يضمن الاستقرار العالمي.

وأشار أوستن إلى أن الدول الأعضاء في الناتو تعمل على الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، موضحا أن "زعماء الناتو أكدوا أن أي اعتداء على عضو في الحلف سيمثل اعتداء على الجميع".

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