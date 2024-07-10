وزير الدفاع الإسرائيلي: إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تم بموافقة نتنياهو

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤخرًا حظي بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب جالانت عن اعتقاده، بأن قرار الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين خطأ كبير.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، مما وصفها بـ "المخاطر" التي تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال على الحدود مع لبنان أو حدود قطاع غزة.

وأكد جالانت، على وجود إخفاقات في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهي ما أدت لاحقًا لاندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، داعيًا إلى استخلاص الدروس من الفشل الذي وقعت فيه إسرائيل وقتها.