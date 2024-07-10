هآرتس: نتنياهو تعمد طوال أشهر إفشال صفقة الأسرى مع حماس

(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قام بتسريب معلومات أمنية سرية كانت تعرض خلال المشاورات مع طاقم المفاوضات.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو عمل خلال الأشهر الماضية بشكل ممنهج متعمد على إفشال التوصل لأي صفقة تبادل مع حركة حماس.

وكشفت "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان يطلب من وزرائه مهاجمة المقترحات المطروحة للوصول إلى حل مناسب بشأن الصفقة.

وأفادت "هآرتس"، أن نتنياهو تعمد في كل مرة تتقدم فيها المفاوضات إصدار بيانات متشددة ضد الصفقة باسم مصدر سياسي لم يتم الكشف عن اسمه.