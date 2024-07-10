حماس: معتقلات الاحتلال فاقت وحشية سجون جوانتانمو وأبو غريب

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، على إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل المعتقلات، قائلة إن الشهادات المروعة للمعتقلين المفرج عنهم تؤكد حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم في سجون الاحتلال.

وأضافت حماس، في بيانها، أن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، فاق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في معتقلات جوانتانامو وسجن أبو غريب.

وطالبت حماس، الفلسطينيين في القدس والضفة لتصعيد الاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه أمام الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين.