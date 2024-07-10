إعلان

BBC

حماس: معتقلات الاحتلال فاقت وحشية سجون جوانتانمو وأبو غريب

05:41 م الأربعاء 10 يوليه 2024

حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، على إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل المعتقلات، قائلة إن الشهادات المروعة للمعتقلين المفرج عنهم تؤكد حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم في سجون الاحتلال.

وأضافت حماس، في بيانها، أن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، فاق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في معتقلات جوانتانامو وسجن أبو غريب.

وطالبت حماس، الفلسطينيين في القدس والضفة لتصعيد الاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه أمام الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين.

حماس حركة المقاومة الإسلامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نصر الله: حماس هي من تفاوض وما تقبل به سنقبل به جميعا

إعلان

إعلان

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد اعتمادها من وزير التعليم
مصدر بـ"الكهرباء": إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال
الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ شقق سكن لكل المصريين في 4 مدن
بعد حديث مدبولي.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات المحليات؟