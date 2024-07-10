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النرويج تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بـ6 مقاتلات "إف-16" العام الجاري

05:38 م الأربعاء 10 يوليه 2024

مقاتلات إف-16

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وكالات

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، إنها ستقدم 6 مقاتلات "إف 16" هذا العام إلى أوكرانيا بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وكانت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك قالوا في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه جاري العمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا.

وأشارت الدول الثلاث إلى أنه تجري الآن عملية نقل طائرات إف-16، موضحة أن أوكرانيا ستشغلها هذا الصيف.

وأعربت الدول في بيانها المشترك، عن شكرها بلجيكا والنرويج على التزامهما بتوفير مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن دفعة من طائرات "إف-16" في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك.

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