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بيان أمريكي هولندي دنماركي: تجري الآن عملية نقل طائرات إف-16 ستشغلها أوكرانيا هذا الصيف

05:26 م الأربعاء 10 يوليو 2024

نقل طائرات إف 16 لأوكرانيا أرشيفية

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وكالات

قالت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه جاري العمل على توفير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا.

وأشارت الدول الثلاث إلى أنه تجري الآن عملية نقل طائرات إف-16، موضحة أن أوكرانيا ستشغلها هذا الصيف.

وأعربت الدول في بيانها المشترك، عن شكرها بلجيكا والنرويج على التزامهما بتوفير مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن دفعة من طائرات "إف-16" في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك.

بيان أمريكي هولندي دنماركي توفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا طائرات من طراز إف-16 لأوكرانيا أوكرانيا
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