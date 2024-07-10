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نتنياهو لمبعوث أمريكي: سنلتزم بصفقة الأسرى طالما احترمت حماس الخطوط الحمراء

05:19 م الأربعاء 10 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستلتزم باتفاق غزة حال تم احترام الخطوط الحمراء.

جاء ذلك خلال اجتماع نتنياهو مع بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص للشرق الأوسط، حيث ناقشا القضايا الإقليمية، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء .

وقال المكتب "فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، أكد رئيس الوزراء التزامه بالاتفاق طالما يتم احترام الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل"، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية.

كان نتنياهو قد صرح أول أمس الأحد بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يسمح لإسرائيل بمواصلة القتال حتى تحقق أهدافها الحربية، وهى القضاء عسكريا على حركة حماس وقدرتها على حكم قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صفقة الأسرى حماس وقف إطلاق النار طوفان الأقصى
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