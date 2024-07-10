إسرائيل تزعم قتل وإصابة 60% من عناصر حماس

تل أبيب - (د ب أ)

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت وأصابت 60% من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس.

جاء ذلك خلال تصريحات للوزير، أمام الكنيست الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ودعا جالانت إلى إنشاء بديل سياسي لحكم حماس في قطاع غزة. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض حتى الآن طرح خطة لإدارة وإعادة بناء غزة، بعد انتهاء الحرب.

وذكر مراقبون أن السبب في ذلك هو أنه يحاول تفادي صراع مع شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يؤيدون بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة وهو اقتراح مثير للجدل بشكل كبير.

وكان جالانت، قد قال في وقت سابق في جلسة للكنيست أن "النظام الأمني بأكمله، مصمم على إحالة أي شخص عمل ضد مواطني إسرائيل، إلى العدالة، سواء كان إرهابيا معلنا أو مدنيا، شارك في هذا العمل البشع من القتل، خلال أحداث السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف الوزير "ليس أمام هؤلاء الأشخاص سوى خيارين: السجن أو المقبرة"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأربعاء.

وتابع الوزير "لا يتعلق الأمر بمعركة أو حرب- إنه يتعلق بأسوأ إذلال للإنسان، وسوف ننتهي من الحكم عليهم".

يشار إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة، قتل 1200 شخص وتم أخذ 250 آخرين كأسرى في قطاع غزة.

وتعتقد إسرائيل أن حوالي 120 محتجزا لا يزالون داخل القطاع ، ولكن ربما لم يعد الكثير منهم على قيد الحياة في الوقت الراهن.