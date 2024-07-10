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الرئيس الجزائري يزور معقل جماعة انفصالية

04:15 م الأربعاء 10 يوليه 2024

عبد المجيد تبون

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الجزائر - ( د ب أ)

أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الأربعاء، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيقوم، بزيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمالي البلاد.

وذكر التلفزيون الجزائري أن زيارة تبون إلى تيزي وزو تأتي "لاستكمال مسار البناء والتشييد"، حيث سيعاين ويدشن عددا من المشاريع التنموية والحيوية.

كانت مصادر غير رسمية أعلنت في أكثر من مرة في وقت سابق عن زيارة تبون إلى تيزي وزو، المنطقة التي توصف بأنها معقل الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل ( الماك)، لكن دون أن يحدث ذلك.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري جماعة انفصالية ولاية تيزي وزو
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