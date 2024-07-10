وزير الخارجية خلال استقبال نظيره الأردني: نرفض سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

(وكالات)

حذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، من تبعات سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، قائلًا إنه يعرض الفلسطينيين لكارثة إنسانية، وذلك خلال لقائه بنظيره الأردني أيمن الصفدي.

وأضاف عبد العاطي، أن مصر ترفض بشكل كامل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أكد رفض القاهرة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تطالب الفلسطينيين بالنزوح من مناطق غزة.

وقال عبد العاطي، إنه حذر من المخاطر البالغة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلًا إنه سيقود المنطقة بأكملها لحرب شاملة.

وشدد عبد العاطي، على أهمية استمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" داخل غزة، محذرًا من تسييس عمل الوكالة.

وطالب بدر عبد العاطي، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، إضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قائلًا إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية.



كما تطرق وزير الخارجية، إلى الوضع في لبنان، قائلًا إن الحفاظ على أمن واستقرار لبنان أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأن التصعيد فيه سيؤدي إلى دخول المنطقة في حرب شاملة.



ولفت عبد العاطي، إلى أن تحذير مصر ا من مخاطر التصعيد التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ودخول المنطقة في حرب شاملة.

وصرح وزير الخارجية، أن تبادل مع نظيره الأردني وجهات النظر حول التوترات في المنطقة إضافة إلى العلاقات التي تربط البلدين، قائلًا، إن مصر والأردن تربطهم علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة.

وأفاد عبد العاطي، أن اتفق مع الصفدي على ضرورة تشجيع الأطراف الدولية على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود توافق مصري أردني على أهمية استمرار الجهود المشتركة للتحرك بجدية من أجل وقف إطلاق النار في غزة.