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حقوق الإنسان تحذر من مصير عشرات آلاف اللاجئين في إثيوبيا وإريتريا بسبب الحرب في السودان

03:18 م الأربعاء 10 يوليو 2024

منظمة هيومان رايتس ووتش

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نيويورك - (د ب أ)

حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الأربعاء، من أن عشرات الآلاف من اللاجئين من إثيوبيا وإريتريا يواجهون خطرا شديدا بسبب انتشار القتال في السودان.

وتفجر الوضع، بسبب تقدم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الأسابيع الأخيرة، التي كانت تديرها الحكومة السودانية في السابق- إلى ولاية سنار السودانية.

وأضافت المنظمة في تقرير أن أي هجوم آخر، من قبل قوات الدعم السريع، يمكن أن يهدد أكثر من 40 ألف لاجئي إثيوبي، يعيشون في ولاية "القضارف" السودانية، المجاورة، التي تقع على الحدود مع إثيوبيا.

وتابعت المنظمة أن تدفق اللاجئين من إريتريا، بحثا عن حماية في السودان من الاضطهاد في وطنهم، مستمر أيضا إلى الشرق.

وأضافت المنظمة أن هؤلاء اللاجئين ربما تنقطع عنهم المساعدات، إذا اشتد القتال.

وكان الكثير من اللاجئين، يعيشون بالفعل في السودان، عندما اندلعت الحرب في البلاد.

منظمة هيومان رايتس ووتش اللاجئين الحرب في السودان
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