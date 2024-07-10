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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية قبرص مستجدات الوضع في غزة

03:12 م الأربعاء 10 يوليه 2024

وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى

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رام الله - ( د ب أ )

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، آخر المستجدات ودفع الجهود لوقف "العدوان" الإسرائيلي ، وتعزيز الجهود الاغاثية في قطاع غزة.

وثمن مصطفى، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، زيادة مساهمة قبرص في دعم خدمات الأونروا كجزء من التزامها الإنساني، وتوفير كميات إضافية من المساعدات الإنسانية لغزة وزيادة تدفقها عبر كافة الوسائل المتاحة، مقدرا تأكيد قبرص على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات وجهود إعادة الإعمار.

وشكر مصطفى قبرص على التصويت الإيجابي لصالح دولة فلسطين في المحافل الدولية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

رام الله فلسطين قبرص غزة محمد مصطفى كونستانتينوس كومبوس
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