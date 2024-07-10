ألمانيا تطالب بالتحقيق في استهداف الاحتلال لمدرسة العودة بخان يونس

(وكالات)

علقت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة العودة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلة إن "استهداف وقتل" الباحثين عن المأوى في المدارس بغزة أمر غير مقبول.

وطالبت الخارجية الألمانية في بيانها، بوقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على مدارس النازحين في غزة، مشددة على ضرورة البدء بتحقيق فوري لكشف المتورطين في الحادث.

واستشهد أكثر من 50 فلسطينيًا وأصيب العشرات جراء استهداف المدرسة التي كانت تأوي النازحين، أمس الثلاثاء، وسط تنديد دولي واسع باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اتباع استراتيجيته المتمثلة في استهداف المدارس التي تأوي النازحين والفارين من القصف.