تايوان تطلق تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة على 15 مدينة ومقاطعة

تايبيه - (د ب أ)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، اليوم الأربعاء، تحذيرا من هطول أمطار غزيرة على 15 مدينة ومقاطعة، وذلك بعد تطور نظم سحابية حملية قوية.

ونقلت صحيفة "فوكوس" التايوانية عن هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجزاء الواقعة شمال منطقتي تايتشونج ونانتو، إلى جانب ييلان وهوالين، وجنوب يونلين، شهدت هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة وأمطار غزيرة في مناطق محددة.

ودعت الهيئة السكان في منطقتي شيزي وشيدينج بمدينة نيو تايبيه بشمال البلاد، ومنطقة شيلين في العاصمة تايبيه، إلى توخي الحذر بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية، والابتعاد سريعا عن تيارات المياه ذات المنسوب المتزايد.

وأفادت الهيئة باحتمال هطول أمطار غزيرة قد تؤثر على أنهار بيجانج ويونج دينج وشيدينج وشوانجشي في تايبيه، حيث نصحت السكان بالابتعاد عن الأنهار وتجنب القيام بالأنشطة المائية، بما يشمل صيد الأسماك والسباحة في المياه المفتوحة.