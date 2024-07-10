وسط حالة من التوترات.. وزير خارجية باكستان يزور كابول قريبًا

إسلام آباد - (د ب أ)

قالت صحيفة "بيزنس ريكوردر" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن وزير خارجية باكستان، إسحاق دار، سيتوجه إلى كابول قريبًا من أجل بحث قضية "الجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان" وسط حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات الوزير، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الباكستانية، حيث أشار إلى انعدام الأمن ، قائلا إنه سيزور أفغانستان "قريبا" لبحث جميع القضايا مع سلطات طالبان.

وعلى الرغم من الزيارات الأخيرة لمسؤولين باكستانيين إلى أفغانستان، فإن التوترات بين سلطات طالبان وباكستان، تتصدر عناوين الأخبار بين الحين والآخر.

وأشارت باكستان، التي تشهد حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن ، في السنوات الأخيرة، بأصابع الاتهامات إلى طالبان، زاعمة أن جماعات إرهابية، مثل حركة طالبان الباكستانية، تعمل من أفغانستان لتنسيق هجمات.

وفي المقابل، نفت طالبان هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.